Morre Fernando Altomani, irmão do ex-prefeito Paulo Altomani

Morreu na madrugada desta sexta-feira (14) em São Carlos, Fernando Antonio Altomani, irmão do ex-prefeito Paulo Altomani. Ele tinha 76 anos, era viúvo e deixa os filhos Andréa, Fernando e Mariana.

O ex-prefeito se manifestou nas redes sociais sobre o falecimento do irmão. “Com tristeza comunicamos o falecimento de nosso irmão Fernando nesta madrugada. Fer lutou durante duas semanas na UTI mas não conseguiu vencer a insuficiência cardíaca. Seu corpo será transladado para Amparo e o velório será das 12h às 16h nas salas do Cemitério do Silvestre onde ocorrerá o sepultamento. Agradecemos a todos pelas orações”.

