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quarta, 25 de marÃ§o de 2026
ObituÃ¡rio

Morre em SÃ£o Carlos Professor de Jiu-JÃ­tsu Carlinhos Ronin

25 Mar 2026 - 11h36Por Da redaÃ§Ã£o
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Carlinhos Ronin - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£oCarlinhos Ronin - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O vereador Edson Ferraz lamentou lamentou nas redes sociais  a morte de Carlinhos Ronin, professor de Jiu-Jítsu e conhecido por seu trabalho social em São Carlos. Morador da Vila Marina, Carlinhos era reconhecido por sua dedicação ao esporte e à comunidade.

Apaixonado pelo futebol, atuava como centroavante e chegou a defender o time do Pinhal, sempre demonstrando garra e amor pelo esporte. Porém, foi nas artes marciais que deixou um legado ainda mais marcante. À frente do Projeto Reação, ele transformou a vida de crianças e jovens, promovendo disciplina, oportunidades e esperança.

Em sua homenagem, Edson Ferraz destacou que Carlinhos deixa um legado de amizade, generosidade e compromisso com o próximo, que jamais será esquecido. O vereador também se solidarizou com familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.

Ainda há informações sobre o velório e sepultamento.

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