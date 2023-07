Morre Cris Inácio, ex-proprietária do "Bar Vitória"

Faleceu nesta segunda-feira (10), em São Carlos, Crislaine Inácio Pereira, a “Cris”. Ela tinha 36 anos e estava internada na Santa Casa enfrentando problemas de saúde.

Por muito tempo “Cris” trabalhou à frente do Bar Vitória na rua Major José Inácio no Centro e atualmente atuava em outro bar.

Amigos usam as redes sociais para se despedir. "É com muita tristeza que nós da família Carmélia nos despedimos da nossa querida Cris, menina batalhadora e guerreira, mais infelizmente para todos tem a hora da viagem e a dela chegou! Cris obrigado por ter feito parte desta família e que Nossa Senhora a receba de braços abertos! E por aqui que Deus conforte o coração e de toda sua família", diz uma postagem no perfil do Carmélia Bar e Petiscaria das Menina.

O velório será realizado das 12h30 às 16h30, no Santa Cruz Cerimoniais, na avenida São Carlos.

