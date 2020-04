Crédito: Arquivo Pessoal

É com tristeza que comunicamos o falecimento da senhora Mercedes Ruiz Canova, de 83 anos, conhecida como "Véia do Carvão". Ela lutava contra o câncer.

Mercedes era conhecida pelo seu jeito extrovertido de tratar amigos e clientes do seu comércio localizado na Vila Nery.

Na última eleição ela chegou a se candidatar para o cargo de vereadora, mas não se elegeu.

No decorrer do dia atualizaremos a notícia com informações do velório e sepultamento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também