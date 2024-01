Morre aos 77 anos, o técnico e professor de basquete Lauriberto Brocco, o "Broca"

SIGA O SCA NO

Crédito: reprodução/redes sociais

Morreu nesta segunda-feira (29), em São Carlos, o técnico e professor Lauriberto Brocco, o Broca. Ele tinha 77 anos.

Broca foi um entusiasta do basquetebol paulista, tendo formado vários atletas e dirigido diversas equipes ao longo de sua carreira como treinador. “É uma grande perda para o basquete. O Broca sempre foi comprometido com o esporte e deixa seu legado no basquete”, afirmou Enyo Correia, presidente da Federação Paulista de Basquetebol.

O velório será a partir das 10h15, no Memorial Sinsef São Carlos (Av. Salgado Filho, 289 – Vila Marina, São Carlos), saindo em cortejo às 14h45 para sepultamento às 15h, no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

