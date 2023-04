Morre aos 67 anos, o guarda municipal de Ibaté, Luís Carlos Corcci

SIGA O SCA NO

Morreu o guarda municipal de Ibaté, Luís Carlos Corcci, 67 anos. Funcionário público durante 16 anos, ingressou na Guarda Civil Municipal de Ibaté, no ano de 2001. Como servidor municipal, trabalhou em diversos setores públicos da nossa cidade, porém, ficou conhecido pelos colegas de farda como o Guarda do P-04 (Campo Municipal), onde trabalhou por muito tempo.

O velório está previsto para iniciar as 10h30 no Velório Municipal de Ibaté e o sepultamento deve acontecer a partir das 13h30, desta sexta-feira, 28, no Cemitério Municipal de Ibaté.

Neste momento de profunda dor e tristeza, a administração municipal, ao lado de todos os seus companheiros de trabalho, se solidariza com familiares e amigos.

