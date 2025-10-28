Magalu de São Carlos de luto pela morte da colaboradora Abigail

Crédito: divulgação

A unidade do Magazine Luiza (Magalu) em São Carlos está de luto pela morte da colaboradora Abigail, que atuava na loja e era muito querida pelos colegas e clientes. A notícia do falecimento gerou grande comoção entre funcionários da empresa.

Conhecida pela tranquilidade, dedicação e atenção no atendimento, Abigail deixa lembranças marcadas pelo carinho e pela amizade construída ao longo dos anos no ambiente de trabalho. Segundo colegas, sua presença sempre contribuiu para um clima harmonioso e acolhedor no local.

O Magalu de São Carlos manifestou solidariedade aos familiares e amigos, destacando a importância que Abigail teve na equipe. “Sua calma, serenidade e amizade sempre iluminaram nosso ambiente e tocaram a vida de todos ao seu redor. Ela fará muita falta”, diz a homenagem divulgada internamente.

Devido ao falecimento da colaboradora, a loja será fechada às 15h30 desta terça-feira para que todos possam prestar as últimas homenagens e prestar condolências à família.

