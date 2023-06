SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo pessoal

O corpo do jovem Diogo Pereira Mendes Silva, de 18 anos, que faleceu em decorrência de um acidente de moto na última terça-feira (13), em São Carlos, será velado a partir das 13h, no Santa Cruz Cerimoniais, onde amigos e familiares irão prestar as últimas homenagens. (veja notícia sobre o acidente)

O sepultamento está marcado para 17h30, no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

