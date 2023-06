Jovem que morreu em acidente de moto no Zavaglia será sepultado em Arthur Nogueira/SP

O acidente

Segundo informações, Fábio conduzia uma motocicleta pela estrada municipal Manoel Nunes em uma curva, durante uma ultrapassagem a outra moto, perdeu o controle da direção, colidiu contra a guia e em seguida contra o caminhão. Ele morreu na hora.

O corpo do jovem Fábio Kauan Antunes Rodrigues, 18, que morreu em um acidente de moto na tarde de ontem (13), na entrada do bairro Jardim Zavaglia em São Carlos, será sepultado às 14h desta quarta-feira (14), no Cemitério Municipal de Arthur Nogueira/SP, onde reside os familiares. ( veja a matéria