Jovem que morreu baleado no Cidade Aracy será sepultado nesta segunda-feira em São Carlos

João Pedro - Crédito: reprodução

O corpo do jovem João Pedro de Souza Ferreira, 24 anos, que morreu baleado na madrugada deste domingo (8), no bairro Cidade Aracy, será sepultado às 16h30 no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos. Ele deixa uma filha e os pais.

O CASO

De acordo com os registros policiais, PMS, que estavam em serviço patrulhavam pela Avenida Tetracampeonato e adentraram na referida rua. Ao chegarem em frente ao número 1125, perceberam a presença de um homem caído ao solo, cercado por populares.

Os militares se aproximaram e verificaram que o indivíduo apresentava diversas perfurações pelo corpo, aparentemente causadas por disparos de arma de fogo. João Pedro de Souza Ferreira, 24, estava inconsciente no local. Em seguida, os policiais notaram outra aglomeração de pessoas mais adiante, na mesma rua, onde encontraram uma mulher caída na calçada. Ela estava consciente, mas apresentava perfurações no peito, nas costas e nos braços, também aparentemente causadas por disparos.

A adolescente de 16 anos informou aos policiais que estava na via pública com seu companheiro, João Pedro de Souza Ferreira, quando um veículo Fiat/Palio de cor prata, aparentemente com quatro ocupantes, chegou ao local e abriu fogo contra o casal. Ambas as vítimas foram atingidas pelos disparos. A adolescente, desnorteada, não soube explicar mais detalhes por que estava afastada de João Pedro no momento em que foi socorrida.

Leia Também