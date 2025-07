ICMC publica nota de pesar pelo falecimento da professora emérita Maria Aparecida Soares Ruas

Cidinha foi a primeira mulher a se tornar chefe do Departamento de Matemática do ICMC (Crédito da imagem: Henrique Fontes) -

Com grande pesar, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, comunica o falecimento da professora emérita Maria Aparecida Soares Ruas, ocorrido na data de hoje, dia 30 de junho, aos 77 anos. Carinhosamente conhecida como Cidinha, ela se tornou docente do ICMC em 1981, onde fez mestrado e doutorado, tornando-se uma referência na matemática brasileira, com atuação destacada na área de pesquisa de Teoria de Singularidades.

“Hoje foi um dia muito triste para o ICMC. Perdemos uma pessoa muito querida, pela sabedoria, postura e gentileza”, lamentou o professor André Carlos Ponce de Leon Ferreira de Carvalho, diretor do ICMC. “Mas, ao mesmo tempo em que ficamos muito tristes, ficamos muito gratos, pela oportunidade que tivemos de conviver e aprender com a Cidinha”, completou.

Reconhecida liderança na área, a professora era membra da Academia Brasileira de Ciências (ABC) e do Comitê de Assessoramento de Matemática e Estatística do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Além disso, era sócia fundadora e integrava a diretoria da Sociedade Brasileira de Matemática. Recentemente, em janeiro, havia recebido o Prêmio Latino-Americano de Liderança Matemática do Instituto de Ciências Matemáticas das Américas (IMSA). Em dezembro do ano passado, foi eleita membra titular da Academia Mundial de Ciências (TWAS, sigla em inglês).

Com mais de 80 artigos científicos publicados em periódicos internacionais, Cidinha participou da produção de cinco livros, e orientou alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. No ICMC, ocupou diversos cargos de liderança como chefe do Departamento de Matemática, presidente da Comissão de Pós-Graduação (em duas gestões), além de ter sido vice-diretora.

O impacto da sua atuação na matemática brasileira vai muito além da pesquisa, refletindo-se em seu compromisso com a formação de novas gerações e na internacionalização da ciência. Quem teve a oportunidade de conhecê-la reconhece que seu legado continuará para sempre vivo.

“A interação com os estudantes é do que mais gosto, sejam eles da graduação, pós-graduação ou até mesmo aqueles que já se formaram e ainda entram em contato. Aprendo com eles todo dia”, disse a professora em uma das muitas entrevistas que concedeu.

A Diretoria do ICMC se solidariza com a família e amigos neste momento de dor e informa que decretou luto oficial por três dias no Instituto. O velório será realizado nesta terça-feira, dia 1º de julho, a partir das 10h30, no Velório Municipal Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos. O sepultamento ocorrerá no mesmo dia, às 14h30, Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo, também em São Carlos.

Texto: Denise Casatti – Assessoria de Comunicação do ICMC/USP

