Hospital Universitário lamenta falecimento do médico Lucas Rocha Delatorre

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar/EBSERH) divulgou uma nota oficial nesta sexta-feira manifestando profundo pesar pelo falecimento do médico psiquiatra Lucas Rocha Delatorre. Reconhecido por sua atuação humanizada e pelo compromisso com a saúde pública, o profissional foi uma figura central na consolidação da linha de cuidado em saúde mental da instituição.

Na nota, a instituição ressaltou o impacto de seu trabalho:

“O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos/EBSERH se solidariza com a família e amigos pelo falecimento do médico Lucas Rocha Delatorre. O profissional deixa um importante legado em nossa instituição. Médico psiquiatra, participou ativamente de todo o processo de organização da linha de cuidado de saúde mental e do programa de residência médica em psiquiatria.”

Ainda segundo o comunicado, mesmo com sua ausência prematura, o trabalho de Dr. Lucas continuará refletindo no atendimento aos pacientes do SUS:

“Mesmo diante de sua prematura ausência, a sua competência técnica e humana continuará a beneficiar inúmeros pacientes que serão futuramente cuidados em nosso serviço, ratificando nossos agradecimentos à dedicação e trabalho prestado aos usuários do SUS.”

A direção do HU-UFSCar, em nome de todos os colaboradores, expressou seus agradecimentos pela dedicação do médico, reafirmando o respeito e reconhecimento por sua trajetória.

