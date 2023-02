Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (08/02) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries (21/03 - 20/04)

Depois da empolgação com os novos projetos, virá o compromisso de por as ideias em prática. A semana será acelerada no trabalho e na vida social. Algumas tarefas cobrarão habilidade. Busque apoio de profissionais ou de uma amizade experiente para esclarecer dúvidas, ajustar contratos e tomar as melhores decisões. Siga a intuição e use sua sensibilidade nas discussões.

Touro (21/04 - 20/05)

Finalize um trâmite jurídico ou assunto familiar. A semana trará caminhos iluminados para o futuro e consolidação da carreira. Ganhe poder de influência e visibilidade profissional. Os próximos dias trarão exposição e bons resultados em negociações financeiras. A vida social ficará mais gostosa com novas amizades, convites e eventos. Explore um ambiente diferente.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

A semana favorecerá novos começos. Lance um projeto ou conquiste alianças e firme sua reputação. Os relacionamentos profissionais estarão aquecidos: você encontrará portas abertas para dar um passo maior na carreira e promover as mudanças desejadas. Conte com uma dose maior de ousadia nesta fase com Marte em seu signo. Prestígio e maior exposição em alta!



Câncer (21/06 - 22/07)

Amplie as comunicações, se informe e enriqueça seu repertório. A semana trará novidades estimulantes e ótimo desempenho nas reuniões, entrevistas e apresentações de trabalho. Este período será positivo para mudanças, viagens e conquistas na carreira. Pesquise opções e fique de olho nas oportunidades. Propostas de longe virão na direção dos sonhos. Poder em alta!

Leão (23/07 - 22/08)

Inovações na carreira e mudanças na rotina darão mais mobilidade. Diversifique atividades e inicie relações num ambiente diferente. A vida social será agitada nesta fase. Planeje uma viagem, reúna pessoas queridas, participe de eventos e fortaleça sua rede. Evite aumentar despesas ou fazer dívidas. O dinheiro terá rumo certo, então, determine prioridades do orçamento.

Virgem (23/08- 22/09)

Assuma seu poder e fortaleça a posição no trabalho. A semana trará sucesso dos empreendimentos, conquistas e vitórias. Tensões numa relação darão força aos planos de expansão e de mudanças. Jogue a autoestima para cima, fique longe de gente confusa e não se envolva em disputas desnecessárias. Surpresa de longe despertará sonhos. Amor em alta!



Libra (23/09 - 22/10)

Aproveite esta semana para relaxar, cuidar do corpo, da beleza, do seu equilíbrio e planejar mudanças com a família. Antigas pendências serão resolvidas com maior agilidade. Harmonia no cotidiano e nas relações de trabalho darão mais serenidade. Espere por respostas positivas e tome decisões com autoconfiança e calma, pois você estará mais perto dos sonhos. Viagem à vista!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Vida social e atividades de grupo ficarão mais gostosas nesta semana, que será movimentada por conversas estimulantes e novos focos de interesse. Você poderá finalizar um contrato e firmar outro. Conte com poder de negociação e argumentos imbatíveis numa atividade comercial ou proposta de trabalho. Você poderá mudar o jeito de pensa e renovar seus conceitos no amor.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Olhe para o futuro e encontre seu lugar. A semana trará abertura a novas atividades e experiências. Decisões de vida poderão incluir mudança de casa, viagem e novos planos do casamento. Filhos, gravidez ou um projeto autoral serão temas em destaque. Espere também por reencontros carinhosos nesta época. Invista em mais conforto e segurança.



Capricórnio (22/12 - 20/01)

A semana será decisiva na vida íntima e familiar, assuntos financeiros estarão envolvidos e interferirão nas relações. Acelere a velocidade no trabalho, firme acordos e retome um projeto que estava pausado. Negociações caminharão positivamente, mesmo que você não obtenha respostas imediatas. Assuma maior controle do orçamento e escolha investimentos com cautela.

Aquário (21/01 - 19/02)

Resolva assuntos do coração, dos filhos ou da vida íntima e estabilize os relacionamentos. A semana trará encontros significativos, oportunidades financeiras e planejamento de mudanças. Renove os sentimentos e comece um novo ciclo. Planos de longo prazo ficarão mais definidos nos próximos dias. Impulsione um projeto, assuma mais protagonismo e brilhe publicamente!

Peixes (20/02 - 20/03)

Arrumações na casa ou negócio imobiliário e assuntos de família ocuparão tempo nesta semana. Tente não se desorganizar no trabalho e mantenha os cuidados necessários com o corpo e a saúde. A vitalidade estará menor nesta fase que antecede o seu aniversário. Evite excessos de todos os tipos. Diminua o estresse e a ansiedade com mais horas de sono, meditação e terapias.

