Grupo Vida informa o falecimento do Sr. Edson de Oliveira

O SENHOR: EDSON DE OLIVEIRA.

Faleceu dia 26/08/2020 as 17:02 em São Carlos, com 72 anos de idade.

Era casado com a Sr(a) Maria Aparecida Robles de Oliveira.

Deixa os filhos: Rogério, Luciane e Lucimara e demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-à no dia 27/08/2020 às 14:30 no Cemitério Santo Antonio de Pádua - São Carlos/SP.

Data de nascimento:

14/03/1948

Eu, Filipe Ignácio e todos do Grupo Vida deixamos nossa homenagem a esse homem íntegro, um verdadeiro cristão e exemplo para nós, e Tio Bolinha nos veremos no retorno do nosso Senhor Jesus.

