O JOVEM: ALEX SOUZA DA ROCHA.

Faleceu dia 09/05/2020 em São Carlos, com 30 anos de idade.

Era Solteiro.

Deixa a filha: kemilly, seu Pai Ademir e sua Mãe Sueli, Irmãos, demais familiares e amigos.

O Sepultamento dar-se-à no dia 10/05/2020 às 16:30, saindo do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Data de Nascimento.

22/07/1989.