Grupo Vida informa notas de falecimento

O SENHOR: LUIZ ALBERTO VANZELLI.

Faleceu dia 20/10/2020 as 16;29 em São Carlos, com 51 anos de idade.

Era divorciado.

Deixa os filhos: Wichelly, Pedro e demais familiares e amigos.

O Sepultamento dar-se-à no dia 21/10/2020, começando o velório as 09:15 e o sepultamento as 11:15, no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento:

27/03/1969

O SENHOR: CLAUDIO IUKICHIQUE LUS HOSOGUI.

Faleceu dia 20/10/2020 as 19:45 em São Carlos, com 54 anos de idade.

Era solteiro.

Deixa sua mãe a Sr(a) Aparecida da Lus Hosogui e seus irmãos Alcides, Mário, Cecília e Márcia e demais familiares e amigos.

O Sepultamento dar-se-à no dia 21/10/2020, começando o velório as 12:30 e o sepultamento as 14:30, no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento:

18/09/1966

