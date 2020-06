Grupo Vida informa notas de falecimento

O SENHOR: GILBERTO ANTÔNIO LAZARINI.

Faleceu dia 28/06/2020 as 18:10 em São Carlos, com 63 anos de idade.

Era Casado com: Fátima Fábio Lazarini.

Deixa as filhas: Simone e Silmara, demais familiares e amigos.

O Sepultamento dar-se-à no dia 29/06/2020 às 16:00, saindo do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento:

26/10/1956.

A SENHORA: MARIA SANTA MAGRI BARBOSA. Faleceu dia 29/06/2020 as 01:00 em São Carlos, com 69 anos de idade. Era Casada com: Joaquim da Costa Barbosa. Deixa os filhos:Fernanda ,Eduardo e Sabrina, demais familiares e amigos. O Sepultamento dar-se-à no dia 29/06/2020 às 15:30, saindo do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo. Data de nascimento: 01/10/1950. O SENHOR: JOEL ANTÔNIO NUNES. Faleceu dia 28/06/2020 as 03:55 em São Carlos, com 50 anos de idade. Era Divorciado. Deixa a filha: Mariana, demais familiares e amigos. O Sepultamento deu-se-à no dia 28/06/2020 às 16:30, saindo do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo. Data de nascimento: 06/10/1969.

