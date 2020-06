Grupo Vida informa notas de falecimento

O SENHOR: MARCOS ANTÔNIO SILVA. Faleceu dia 17/06/2020 as 17:30 em São Carlos, com 59 anos de idade. Era Viúvo. Deixa os filhos: Marcelo, Márcio, Patrícia, demais familiares e amigos. O Sepultamento dar-se-à no dia 18/06/2020 às 16:30, saindo do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo. Data de nascimento: 10/03/1963.

O SENHOR: REGINALDO DONIZETE GONÇALVES.

Faleceu dia 17/06/2020 as 14:40 em São Carlos, com. 50 anos de idade.

Era Casado com Rosemeire Custódio Gonçalves.

Deixa os filhos: Stenio,Guilherme, Regiane, Larissa, demais familiares e amigos.

O Sepultamento dar-se-à no dia 18/06/2020 às 14:30, saindo do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento:

18/07/1969.