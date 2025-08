Grupo Vida São Carlos comunica o falecimento de Alexandre Felipe Ramos Piccirilo, nascido no dia 06/08/1995 aos 30 anos. O Início do velório está marcado para o dia 07/08/2025 as 10:30 hs, no Velório Municipal de Ibaté/Sp.

Era Casado com Simone Padovan, deixa seu filho, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-a no dia 07/08/2025 as 14:30 hs no Cemitério Municipal de Ibaté- Sp.

