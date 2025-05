Grupo Vida informa nota de falecimento

Crédito: Arquivo Pessoal

O Grupo Vida São Carlos comunica o falecimento de Sônia Maria Souza de Oliveira, nascida no dia 24/12/1962, com 62 anos. Era casada com Armando Alves de Oliveira, deixa os filhos Thiago e Alysson, demais familiares e amigos.

O início do velório está marcado para segunda-feira, 12, às 12h, no Memorial Grupo Vida – localizado na rua José de Alencar, 543 - Vila Costa do Sol. Seu sepultamento dar-se-á segunda-feira, 12, às 16h30 saindo do Memorial Grupo Vida às 16h para Cemitério Santo Antônio de Pádua, em São Carlos

Leia Também