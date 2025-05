Crédito: Arquivo Pessoal

Grupo Vida São Carlos comunica o falecimento de Maria do Carmo de Oliveira Françoso, aos 81 anos (nascida no dia 22/10/1943). O início do velório está marcado para sexta-feira, 9, às 7h, no velório municipal.

Era viúva, deixa os filhos Ediane, Elisangela, Edenilza, Edelcia, Dagomar e Edmar, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á sexta-feira, 9, às 10h45, saindo do velório municipal às 10h40, para Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

