Grupo Vida São Carlos comunica o falecimento do Sr Jesus Justino no dia 31/03/2025, nascido no dia 06/08/1947 aos 77 anos. O Início do velório está marcado para o dia 31/03/2025 às 10h30.

Era solteiro, deixa seus familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-a no dia 31/03/2025 às 14:30 hs saindo da capela no Cantinho Fraterno às 14:00 hs para Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo- São Carlos- SP.

