Crédito: Arquivo Pessoal

Grupo Vida São Carlos comunica o falecimento de Jesus Cesar do Amaral, 75 anos, ocorrido quinta-feira, 27. Ele era nascido no dia 30/5/1949. O início do velório está marcado para sexta-feira, 28, às 7h.

Era viúvo, deixa os filhos Débora e Debney, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á sexta-feira, 28, às 14h, saindo o féretro do velório municipal às 10h45 para Cemitério São João Batista em Votorantim/SP.

