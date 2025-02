Grupo Vida informa nota de falecimento

Odair Pereira tinha 57 anos -

Grupo Vida São Carlos comunica o falecimento do Sr Odair Pereira no dia 01/02/2025, nascido no dia 04/09/1967 aos 57 anos. O Início do velório está marcado para o dia 02/02/2025 , horário a ser definido.

Era divorciado, deixa seus filhos Fabiano, César, Rafael, Yalys Monique, Débora, Dienifer, Yanca e Yan , demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-a no dia 02/02/2025 as 16:30 hs saindo o féretro do Velório Municipal as 16:00 hs para Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua - São Carlos.

Leia Também