Grupo Vida São Carlos comunica o falecimento de Weverton Gomes da Silva, nascido no dia 23/02/1985 aos 39 anos. O Início do velório está marcado para o dia 02/07/2024 das 17:00 as 18:00.

Era casado com Maura Gomes do Nascimento.

Deixa suas filhas Miriam, Sulamita , Ana Livia e Gabrieli, e demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-a no dia 03/07/2024 as 10: 30 no Cemitério Parque da Paz, em Jundiaí/ SP.

