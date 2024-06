NOTA DE FALECIMENTO

Grupo Vida São Carlos comunica o falecimento da Sra Ruth de Moura Ferrari no dia 04/06/2024, nascida no dia 09/04/1923 aos 101 anos. O Início do velório está marcado para o dia 05/06/2024 as 12:00 hs.

Era viúva.

Deixa suas filhas Tânia e Kênia, genros, netos e bisnetos.

O sepultamento dar-se-a no dia 05/06/2024 as 16:00 hs saindo do velório municipal as 15:45 hs para Cemitério Nossa Senhora do Carmo - São Carlos.

