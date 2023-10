Grupo Vida informa nota de falecimento

SIGA O SCA NO

22 Out 2023 - 10h23

NOTA DE FALECIMENTO

Seguindo o decreto da prefeitura municipal de Santo André, o velório está previsto para às 14:00 horas do dia 22/10/2023.

Faleceu em 21/10/2023 na cidade de São Carlos- SP, O Sr Wilson de Goes , nascido no dia 07/10/1971 com 52 anos de idade.

Era solteiro.

Deixa seu pai o Sr Lázaro de Goes, seus irmãos Ledina, Roberto, Ademilton e Flávio, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-a no dia 22/10/2023 as 18:00 no Memorial Jardim Santo André, localizado na Av Queiroz Filho, n°1750- Vila Humaitá - Santa André -SP

