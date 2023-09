Grupo Vida informa nota de falecimento

Obs: seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de São Carlos, o velório está previsto para as 11:45 horas do dia 09/09/2023.

Faleceu em 08/09/2023 na Cidade de São Carlos - SP, O recém nascido Levi Alves Cassiano.

Deixa seus Pais Marineide e Lucas,sua irmãzinha Elisa e familiares.

O sepultamento dar-se-a no dia 09/09/2023 as 16:00 saindo féretro do Memorial Grupo Vida as 15:45 situada a Rua José de Alencar, 539- Vila Costa do Sol, para Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO