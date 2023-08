Faleceu em 01/08/2023 na Cidade de São Carlos - SP, O Sr Olavo Vicente com 90 anos de idade.

Era Casado com: Hilde Ingrid Berndt Vicente.

Deixa as Filhas: Karen e Priscila e demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-a no dia 02/08/2023 as 10:00 no Cemitério da Penha/SP.

NOTA DE FALECIMENTO