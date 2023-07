Obs: seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Itirapina- SP , o velório está previsto para às 12:30 horas do dia 10/07/2023.

Faleceu em 10/07/2023 na Cidade de Itirapina-SP, Valentina Barbosa da Silva,nascida no dia15/08/1954 com 68 anos de idade.

Era Solteira.

Deixa familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-a no dia 10/07/2023 as 16:30 no Cemitério Municipal de Itirapina - SP

NOTA DE FALECIMENTO