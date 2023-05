SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

Seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Nova Fátima- PR, o velório está previsto para às 01:00 horas do dia 22/05/2023.

Faleceu em 21/05/2023 na Cidade de São Carlos-SP, O Sr Paulo Antônio da Luz , nascido 06/09/1967 com 55 anos de idade.

Era Casado com Rosemeire Lopes Valentim da luz.

Deixa os filhos: Henrique, Leandro, e Fernanda e demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-a no dia 22/05/2023 as 13:00 no Cemitério Municipal de Nova Fátima - PR.

