Grupo Vida informa nota de falecimento

Faleceu em 22/03/2023 na Cidade de São Carlos-SP, O Sr Antônio Carlos Ribeiro dos Santos, nascido no dia 08/11/1955 com 67 anos de idade.

Era Casado com Helena Aparecida Andrade dos Santos.

Deixa os filhos: Daniel e Ana Paula e demais Familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-a no dia 23/03/2023 as 16:30 saindo féretro do Memorial Grupo Vida as 16:15 situada a Rua José de Alencar, 539- Vila Costa do Sol , para Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Obs: seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de São Carlos, o velório está previsto para às 12:30 horas do dia 23/03/2023.

