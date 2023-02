SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu em 06/02/2023 na Cidade de São

Carlos-SP, Gabriel Jorge Thomé, , nascido no dia 27/01/1983 com 40 anos de idade.

Era Casado com Nicole Ferreira de Lima Thomé.

Deixa as Filhas: Gabriely , Ana Laura, Giovanna e Luiza e demais Familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-a no dia 07/02/2023 as 16:00 no Cemitério Parque dos Pinheiros - SP.

