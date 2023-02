Grupo Vida informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

Seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de São Carlos, o velório está previsto para às 12:00 horas do dia 04/02/2023.

Faleceu em 03/02/2023 na Cidade de São Carlos-SP, Murilo G. Werneck, nascido no dia 04/08/2003 com 19 anos de idade.

Era Solteiro.

Deixa Familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-a no dia 04/02/2023 as 16:00 saindo féretro do velório municipal para Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu em 03/02/2023 na Cidade de São Carlos-SP, Jéssica Lopes Gomes, nascida no dia 10/02/1984 com 38 anos de idade.

Era Solteira.

Deixa Seus Filhos: Guilherme, Gabriela, Grazielly, Giovanna e Vítor e demais Familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-a no dia 04/02/2023 as 14:15 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu em 04/02/2023 na Cidade de São

Carlos-SP, Aparecido Donizetti Geromini , nascido no dia 16/11/1957 com 65 anos de idade.

Era Solteiro.

Deixa Familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 04/02/2023 as 11:15 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

Obs: seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de São Carlos, o velório está previsto para às 13:00 horas do dia 04/02/2023.

Faleceu em 04/02/2023 na Cidade de São Carlos-SP, Maria Olinda Ferreira de Moraes, nascida no dia 21/09/1953 com 69 anos de idade.

Era Casada com Valentin Pinto de Moraes.

Deixa as filhas: Eleonora e Anna e demais Familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-a no dia 04/02/2023 as 17:00 saindo féretro do Memorial Grupo Vida as 16:45 para Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

