A SENHORA: CÉLIS RODRIGUES LUCAS.

Faleceu dia 16/11/2020 as 07:00 em São Carlos, com 69 anos de idade.

Era solteira.

Deixa o filho: Gabriel e demais familiares e amigos.

O Sepultamento dar-se-à no dia 16/11/2020, começando o velório as 14:00 e o sepultamento as 16:30, no Cemitério Municipal Santo Antônio.

Data de nas15/12/1950

