NOTA DE FALECIMENTO DE JOSÉ CARLOS LINO.

Faleceu dia 09/09/2020 as 19:45 em São Carlos, com 65 anos de idade.

Era casado com a Sr(a) Lourdes das Dores Ferreira Lino.

Deixa os filhos: Miriam, Tiago, José Carlos, Milena e Matheus e demais familiares e amigos.

O velório dar-se-à no dia 12/09/2020 às 13:45 no Memorial Grupo Vida saindo o féretro as 14:45 para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 09/03/1955