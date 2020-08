O SENHOR: CLAUDELINO RIBEIRO DOS SANTOS.

Faleceu dia 25/08/2020 as 03:15 em São Carlos, com 55 anos de idade.

Era casado com a Sr(a) Cláudia Vanuza Rodrigues dos Santos.

Deixa os filhos: Bruno e Bianca e demais familiares e amigos.

O velório deu-se-à no dia 25/08/2020 às 15:00 horas saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento:

15/06/1965

