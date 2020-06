O SENHOR: JOSE GOMES COSTA.

Faleceu dia 15/06/2020 às 03:45 em São Carlos, com 85 anos de idade.

Era Casado com Maria Eugenia Moreira Costa.

Deixa os filhos, Lanor, Aurora, Edvair, Cleodemira, Edemar, Antonio, Eudóxia, Edeli e Eloiza e demais familiares e amigos.

O Sepultamento dar-se-à no dia 15/06/2020 às 16:00, saindo do féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo em São Carlos/SP.

Data de nascimento: 10/11/1934