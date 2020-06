Grupo Vida informa notas de falecimento

O SENHOR: APARECIDO OLIVEIRA DE LIMA. Faleceu dia 02/06/2020 em São Carlos, com 52 anos de idade. Era Casado com Sueli de Fátima Ananias. Deixa os filhos, Fernando e Fábio e demais familiares e amigos. O Sepultamento dar-se-à no dia 03/06/2020 às 15:30, saindo do féretro do Velório Municipal de São Carlos às 14:30 para o Cemitério Municipal de Descalvado. Data de nascimento: 26/08/1967.

O SENHOR: JOÃO PEREIRA DA SILVA.

Faleceu dia 02/06/2020 em São Carlos, com 77 anos de idade.

Era Casado com Maria Aparecida Da Silva.

Deixa os filhos, João Carlos, Vanessa, Maria Aparecida, Cláudio, Marlene , Marli, Joice demais familiares e amigos.

O Sepultamento dar-se-à no dia 03/06/2020 às 11:15, saindo do Memorial Grupo Vida às 10:50 para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 27/02/1943.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também