A RECÉM NASCIDA:

MARIA ANTONELLA DOS SANTOS DREGEDIO.

Faleceu dia 29/05/2020 em São Carlos.

Deixa seus Pais: Samuel e Jhenifer, demais familiares e amigos.

O Sepultamento dar-se-à no dia 29/05/2020 às 15:00, saindo do Memorial Grupo Vida às 14:40 para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

