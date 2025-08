À família da Sra Nildes Nunes Alves.

Agradecida com as demonstrações de amizade e companheirismo de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia de seu falecimento será celebrada no dia 07/08/2025 (Quinta -feira ), às 12:00 hs, na Catedral de São Carlos.

Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.