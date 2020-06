O JOVEM: GUILHERME FELIPE LEMES.

Faleceu dia 23/06/2020 em São Carlos, com 19 anos de idade.

Deixa seus Pais: Aparecido de Oliveira e Tais Aparecida Lemes,demais familiares e amigos.

O Sepultamento dar-se-à no dia 23/06/2020 às 16:30, saindo do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/06/2001.

