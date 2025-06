Compartilhar no facebook

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Pequeno Pedro Henrique Aparecido Garcia , de 8 anos de idade, ocorrido no dia 07/06/2025 , na cidade de Franca .

Deixa seus pais, Michele Cristina e Leandro Silva , além de seus familiares e amigos.

Seu corpo foi traslado para cidade de São Carlos

A cerimônia de despedida terá início dia 08/06/2025 das 08h00 às 14h30 na Paróquia São João Paulo II no Embaré , após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 13h00 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo .

Às 13h será realizada uma missa em sua Homenagem no mesmo Local do Velório.

