Grupo Santa Cruz informa o falecimento de Sebastião Ferreira Alonso

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Sebastião Ferreira Alonso, aos 87 anos de idade, ocorrido no dia 03/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Ivone Ciarlo Alonso.

Deixa seus filhos: Eduardo e Erika, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 03/12/2025 das 12:00 h às 16:00 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

