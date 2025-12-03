(16) 99963-6036
Obituário

Grupo Santa Cruz informa o falecimento de Sebastião Ferreira Alonso

03 Dez 2025
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Sebastião Ferreira Alonso, aos 87 anos de idade, ocorrido no dia 03/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Ivone Ciarlo Alonso.

Deixa seus filhos: Eduardo e Erika, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 03/12/2025 das 12:00 h às 16:00 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/77519

