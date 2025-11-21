Grupo Santa Cruz informa o falecimento de Dorinaldo Moura de Lima

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Dorinaldo Moura de Lima, aos 70 anos de idade, ocorrido no dia 20/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Tereza Ap. Hansen de Lima.

Deixa seus filhos: Bruno, Matheus, Andre, Yasmin e Samuel, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 20/11/2025 das 12:30 h às 16:00 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30 h no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sr. Dorinaldo Moura de Lima.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/75997

Leia Também