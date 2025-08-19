Grupo Santa Cruz informa o falecimento de Alan Maurício Alves Castro, aos 46 anos

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Alan Maurício Alves Castro, aos 46 anos de idade, ocorrido no dia 18/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Silmara de Oliveira Botelho.

Deixa seus filhos: Vinícius e Vitor, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 19/08/2025 das 12:00 h às 16:00 h Velório Santa Cruz Cerimoniais após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento as 16:30 h no Memorial Jardim da Paz.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/65189

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. José Francisco de Freitas.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 19/08/2025 (terça-feira) às 19:30h, na Igreja São João Batista. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.



