terça, 19 de agosto de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa o falecimento de Alan Maurício Alves Castro, aos 46 anos

19 Ago 2025
Grupo Santa Cruz informa o falecimento de Alan Maurício Alves Castro, aos 46 anos -

NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Alan Maurício Alves Castro, aos 46 anos de idade, ocorrido no dia 18/08/2025, na cidade de São Carlos.
Era casado com a Sra. Silmara de Oliveira Botelho.
Deixa seus filhos: Vinícius e Vitor, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 19/08/2025 das 12:00 h às 16:00 h Velório Santa Cruz Cerimoniais após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento as 16:30 h no Memorial Jardim da Paz.
O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Alan Maurício Alves Castro.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/65189

CONVITE A MISSA DE 7° DIA
À família do Sr. José Francisco de Freitas.
Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 19/08/2025 (terça-feira) às 19:30h, na Igreja São João Batista. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.
 

