NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria Lúcia Wodewotzky, aos 81 anos de idade, ocorrido no dia 11/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era divorciada.

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 12/04/2026 das 10:30 h às 14:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para sepultamento às 15:00 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Maria Lúcia Wodewotzky.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/93278





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Manoel Oliveira Souza, aos 79 anos de idade, ocorrido no dia 11/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era divorciado.

Deixa seus filhos: Raulindo, Railson, Etenilson, Railda, Renilva e Edmilson, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 12/04/2026 das 11:00 h às 15:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para sepultamento às 15:30 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Manoel Oliveira Souza.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/93343





CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Lidiane Alves dos Santos.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 12/04/2026 (domingo), às 08:00h, na Paróquia São Roque. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

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