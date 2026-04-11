NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Euripedes Sebastião Balbino, aos 78 anos de idade, ocorrido no dia 11/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Marilena Domingues Balbino.

Deixa seus filhos: Nancy, Adriana, Marcos e Rosana, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 11/04/2026 das 11:00 h às 15:00 h no Velório Municipal de São Carlos, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Euripedes Sebastião Balbino.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/93230





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Benedicta Lucilia Forti Ruggiero, aos 101 anos de idade, ocorrido no dia 10/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Carlos e Amabilia, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 11/04/2026 das 12:30 h às 16:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Benedicta Lucilia Forti Ruggiero.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/93231





CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Zigomar Azorli.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 11/04/2026 (sábado), às 19:00h, na Igreja São Nicolau. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

Leia Também