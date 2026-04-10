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sexta, 10 de abril de 2026
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

10 Abr 2026 - 09h18Por Jessica Carvalho R.
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Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Jair Martins Fidelix, aos 65 anos de idade, ocorrido no dia 09/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Ernesta Ap. Redivo Fidelix.

Deixa seu filho: Maicon, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 10/04/2026 das 10:30 h às 14:30 h no Velório Municipal de São Carlos, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Jair Martins Fidelix.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/93087


 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Julieta Rodrigues Andriolo, aos 105 anos de idade, ocorrido no dia 09/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Francisco e Adolphina, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 10/04/2026 das 11:30 h às 15:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Julieta Rodrigues Andriolo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/93095

 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Zigomar Azorli.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 11/04/2026 (sábado), às 19:00h, na Igreja São Nicolau. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

 

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