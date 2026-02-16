(16) 99963-6036
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

16 Fev 2026 - 09h40Por Da redação
IMG_1367 - IMG_1367 -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria Aparecida Antonio Machado, aos 58 anos de idade, ocorrido no dia 15/02/2026, na cidade de São Carlos. 

Era casada com o Sr. Umberto Ferreira Machado.

Deixa sua filha: Adriele, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 16/02/2026das 11:00 h às 15:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo parasepultamento às 15:30 h no Memorial Jardim da Paz. 

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/86435

 

 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Marcos Antônio Pepino.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 18/02/2026 (quarta-feira) às 19:30h na Igreja São José. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

